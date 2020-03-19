“الصحة العالمية” تبدأ بتجربة أول لقاح لمكافحة “كورونا” في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم (الخميس) عن بدء أول تجربة لقاح منذ أن قدمت الصين معلومات عن السلسلة الجينية لفيروس كورونا قبل 60 يوماً.
وأكدت المنظمة الأممية أنه ومع ارتفاع أعداد الإصابات المبلغ عنها إلى أكثر من 200 ألف حالة، ووفاة أكثر من 8 آلاف شخص في مختلف دول العالم، فإن القضاء على فيروس كوفيد-19 أمر ممكن إذا تكاتفت الدول واتبعت الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من الانتشار.
وقال مدير المنظمة الدكتور تيدروس غيبرييسوس، إن فيروس كورونا يشكل تهديداً غير مسبوق ولكنه فرصة أيضا غير مسبوقة للوقوف معاً ضد عدو مشترك وعدو ضد البشرية.
وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية النقاب عن مواصلة الباحثين العمل على إيجاد عقار يقضي على الداء، مضيفا أن أول تجربة لهذا اللقاح بدأت الآن، مشدداً على أهمية اتباع الإرشادات التي تضعها المنظمة للوقاية من الإصابة بالمرض المعدي. وفق “أخبار 24”.
واستشهد بتجربة جمهورية كوريا والتي انخفض فيها عدد الحالات من 800 في أسوأ الأوقات إلى 90 حالة اليوم.
وأضاف أن المنظمة تدرك حجم الصعوبات التي تواجه العديد من البلدان والعبء الكبير الذي وضعه تفشي الفيروس عليها، مبيناً أن الدول والمجتمعات تواجه أوضاعاً مختلفة ومستويات متنوعة من العدوى، مشيراً إلى أن المنظمة على تواصل بشكل يومي مع وزراء الصحة وقادة الدول والعاملين الصحيين ومديري المستشفيات والشركات والمصانع، لمد يد العون لهم بهدف التجهيز ووضع الأولويات.