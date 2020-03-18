“الصحة”: تسجيل 67 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 238 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة أن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من: بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها تلك الحالات مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.
وأضافت أن (11) حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن (11) حالة تحت التقصي.
وأفادت بأن الحالات الـ(67) منها (19) حالة في مدينة الرياض، و (23) حالة في المنطقة الشرقية، و (13) حالة في مدينة جدة، و (11) حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.
يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.