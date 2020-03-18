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أخبار المناطق > جامعة الأمير محمد بن فهد تعفي طلابها غير القادرين من رسوم الفصل الحالي
18/03/2020   9:43 م

جامعة الأمير محمد بن فهد تعفي طلابها غير القادرين من رسوم الفصل الحالي

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وجّه الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء الجامعة بتخصيص مبلغ 10 ملايين ريال يُصرف لتسديد الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين وغير القادرين بالجامعة للفصل الدراسي الحالي.

وتهدف الخطوة إلى المساهمة في الجهود المبذولة من الجهات المعنية لتجاوز تداعيات فايروس كورونا، ومواجهة انتشاره وتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه طلابها وطالباتها.

وأوضح مدير الجامعة، الدكتور عيسى الأنصاري، أن المبادرة تضاف إلى المبادرات المجتمعية التي تحتضنها الجامعة، وأن المبلغ المخصص سيخفف على أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم أجمع بسبب فايروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

جامعة الأمير محمد بن فهد تعفي طلابها غير القادرين من رسوم الفصل الحالي

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