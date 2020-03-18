“مؤسسة النقد” ترفع حد الدفع باستخدام “مدى أثير” دون إدخال الرقم السري إلى 300 ريال

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الأربعاء)، تعميماً لكافة البنوك برفع الحد المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع، من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى “مدى أثير”.
ورفعت المؤسسة حد الدفع على أجهزة نقاط البيع من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب البالغة قيمته 300 ريال.
وتبدأ البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع في تطبيق التعميم اعتباراً من اليوم الموافق 18 مارس، وذلك لتنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي.
ويأتي ذلك في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت “ساما” في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، للمحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ويعزز القرار من كفاءة خصائص خدمات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر “مدى أثير” على أجهزة نقاط البيع، التي كانت تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات؛ إتمامَ مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن 100 ريال، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة.