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18/03/2020   9:41 م

“جامعة الجوف” تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة

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أعلنت جامعة الجوف اليوم (الأربعاء)، عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف الصحية وفق التخصصات التالية، الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة.

واشترطت الجامعة التي تستقبل الطلبات بداية من اليوم 23 رجب 1441هـ وحتى يوم 1 شعبان 1441هـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، ودعت الراغبين إلى التقديم إلكترونيا عبر الرابط . وفق “أخبار 24”.

“جامعة الجوف” تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة

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