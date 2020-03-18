شاهد.. كيف تراقب الحكومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا

نشر مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام، اليوم (الأربعاء)، تقريراً مصوراً من داخل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة، بيّن من خلاله أهداف المركز وفريقه الفني المتكامل في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأظهر التقرير الجهود المبذولة في مواجهة كورونا من قبل منسوبي المركز بصفته صمام الأمان الوطني الصحي، حيث بيّن أحد المنسوبين، ويُدعى محمد العمري، أن المركز هو الجهة التي تراقب من خلالها المملكة إجراءات المواجهة.
وأشار العمري إلى أن المركز ينقسم إلى قسمين؛ وهما: “الرصد والإنذار المبكر” و”الاستعداد والاستجابة”، مضيفاً أن التعامل مع أي أزمة يتم من خلال 4 مراحل وهي: “الاستعداد، الاستجابة، التعافي، المنع”، حيث تتم مراقبة جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وفق “أخبار 24”.
كما تتابع غرفة العمليات بالمركز جاهزية جميع المستشفيات، حيث يتم جمع بيانات الأسرّة وبيانات المخزون الطبي وبيانات القوى العاملة ومراقبتها على مدار الساعة، وذلك لتقديم تحليل واضح للقيادات العليا فيما يخص مواجهة أزمة تفشّي الفيروس.
فريق فني متكامل، في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة، هدفه أن يكون “صمام الأمان الوطني الصحي” بإذن الله. @SaudiMOH #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/3vBi8nxxuu
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 16, 2020