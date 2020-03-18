“أمانة الرياض” تنفي صحة رابط متداول يزعم توزيع المعقمات

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نفت أمانة منطقة الرياض اليوم (الأربعاء)، صحة الرابط الإلكتروني المتداول للحصول على المعقمات التي تنتجها.
وذكرت الأمانة أنها تعمل حالياً على توزيع الكميات المصنعة يومياً من قبل موظفيها في مناطق مختلفة داخل الرياض .
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