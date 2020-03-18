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أخبار الخرج > إنسان تطرح مبادرة السلة الوقائية لمستفيديها
18/03/2020   7:33 م

إنسان تطرح مبادرة السلة الوقائية لمستفيديها

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تسعى جمعية إنسان فرع محافظتي الخرج و الدلم لتحسين جودة الحياة لمستفيديها خلال الفترة الاحترازية من فايروس كرورنا الجديد، وذلك من خلال عدة مشاريع.

من أهمها مشروع السلة الوقائية، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر لتأمين قيمة المستلزمات الطبية المناسبة. وتحتوي هذه السلة على مجموعة من المستلزمات الطبية كالمعقمات و القفازات و الكمامات.

وبدعمكم يستهدف الفرع إيداع مبلغ 70.000  ريال لعدد 700 أسرة  في حسابات الأسر لمساعدتهم بشراء هذه السلة بقيمتها الرمزية 100 ريال، حيث تحقق هذه الطريقة أحد أهم أهداف الجمعية في حفظ كرامة اليتيم.

تكرما  عند التحويل على احد حسابات الجمعية نرجو تزويدنا بصورة  الحوالة على  جوال رجال 0555203338 جوال نساء 0552053335 حتى يتم تخصيص التبرع للسلة الوقائية.

شرفكم المولى بصحبة خير الأنام نبينا محمد صل الله عليه وسلم.

إنسان تطرح مبادرة السلة الوقائية لمستفيديها

أخبار الخرج
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