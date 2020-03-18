"السجون" تفرض مجموعة احترازات وقائية للحد من فيروس كورونا

فرضت المديرية العامة للسجون مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأعدّت المديرية مجموعة من الخطط التنفيذية على مستوى مديريات سجون المناطق، تضمّنت محاضرات توعوية يقدمها أطباء متخصصون للمنسوبين والنزلاء على حدٍ سواء.
كما عقدت إدارة الرعاية الصحية التابعة للمديرية مجموعة من ورش العمل العاجلة؛ بهدف إعداد فرق العمل الميدانية للتعامل مع الموقف بطرق سليمة، حيث تم إنشاء وحدات فرز صحية لجميع العاملين والعاملات قبل بوابات الدخول للعنابر.
وحثّت “السجون” منسوبيها ونزلاءها على الالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس القفازات والكمامات، إلى جانب التعقيم المستمر لجميع المباني السجنية ومرافقها، وذلك باستخدام الأدوات التي طورها المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.