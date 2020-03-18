"ساما" تذكّر عملاء البنوك بالخدمات المصرفية المتاحة إلكترونياً

أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تماشياً مع الاحترازات المتخذة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد”، التذكير بالخدمات المصرفية المتاحة التي يمكن للعملاء الحصول عليها إلكترونيا.
وأوضحت “ساما” أن العملاء يمكنهم إجراء عملياتهم المصرفية عن بعد عبر القنوات الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي التفاعلي، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.
وأشارت إلى أن الخدمات المصرفية المتاحة عن بعد تشمل: فتح الحسابات البنكية الجارية للأفراد والمؤسسات الفردية والشركات، والسحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات، وطباعة بطاقة الصراف الآلي.
كما تشمل: سداد المدفوعات والفواتير الأخرى، وخدمات الدفع والتحويل المالي محلياً ودولياً، والاستفسار عن الرصيد أو الحصول على كشف حساب، وإضافة وتفعيل مستفيد.
وفق “أخبار 24”.