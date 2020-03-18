“الصناعة”: هذه النشاطات مستثناة من تعليق حضور الموظفين لمقرات عملهم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن قائمة نشاطات مستثناة من تعليق حضور الموظفين والعاملين لمقرات عمل منشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، والمشار إليه في بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت استثناء وحدات التشغيل وسلاسل الإمداد للشركات المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الغذاء والدواء، وتشمل مصانع الأغذية والمشروبات، ومصانع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية الأساسية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمواد الكيميائية.
كما استثنت مصانع مستحضرات التنظيف والمعقمات، ومصانع إدارة النفايات، ومصانع الورق والمنتجات الورقية، علاوة على مصانع التعبئة والتغليف المرتبطة، وكافة سلاسل الإمداد بالأنشطة المشار إليها. وفق “أخبار 24”.
واستثنت أيضا المنشآت الصناعية الواقعة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمدن التابعة لها، ومنطقة وعد الشمال الصناعية ومنطقة بترورابغ الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وأكدت الوزارة أن على باقي المنشآت الصناعية، والتعدينية العمل بحد أعلى بطاقة 40% في مكاتبها الإدارية وبحد أدنى من العاملين في الوحدات التشغيلية، بما يضمن التشغيل بمستوى الإنتاج الطبيعي، وفق الإجراءات والاحترازات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.