بالفيديو.. تعرف على كيفية تطبيق الحجر المنزلي واشتراطات غرفة العزل

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوياً، يعرف الحجر المنزلي، الذي تفرضه السلطات الصحية على القادمين من دول يتفشى فيها فيرس “كورونا”، كما شرح كيفية تطبيق إجراءات الحجر.
وقال استشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور طارق سليمان، إن الحجر المنزلي هو إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس “كورونا”، يلزم به القادم من دولة أو منطقة أعلن اكتشاف حالات إصابة بـ”كورونا” بها، وهو يهدف للتأكد من عدم انتقال عدوى الفيروس إلى أفراد الأسرة أو الآخرين.
وأضاف، أن من شروط العزل المنزلي أن يكون الشخص في غرفة وحده دون أن يشاركه ويزوره فيها أحد وألا يخرج منها طوال المدة المقررة الحجر، ويجب أن يكون للغرفة حمام خاص، ونافذة ليحصل على التهوية.
كما يجب ألا يتعامل مع أفراد الأسرة مباشرة، وأن تترك له كل احتياجاته خارجاً قرب باب الغرفة، ويجب أن يكون تواصله عن طريق الهاتف فقط، ومن الأفضل أن يتناول الطعام والمشروبات في أوانٍ خاصة به، أو استخدام الأواني التي تستخدم لمرة واحدة.وفق “أخبار 24”.
وشدد الدكتور طارق سليمان على ضرورة أن يحرض الشخص المحجور على تنظيف الغرفة والأدوات التي بداخلها بنفسه، وأن يحرص على تعقيم بعض أجزاء الغرفة والأدوات التي بداخلها خاصة تلك التي يكثر استخدامها.
الحجر المنزلي إجراء احترازي للقادمين من خارج المملكة، لكن ماهي الإجراءات الوقائية داخل الحجر ؟ #الوقاية_من_كورونا pic.twitter.com/B3J5KRKHoH
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 18, 2020