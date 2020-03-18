القبض على أحد مروجي الإشاعات حول “كورونا”.. والنيابة تطالب بسجنه 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين

ألقت الجهات الأمنية القبض على شخص أنتج محتوى معلوماتيًا يتضمن إشاعات وأخباراً مجهولة المصدر عن فيروس “كورونا”، وقام بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالبحث والتحري عن ذلك الشخص والقبض عليه، واستكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأفاد مصدر بالنيابة العامة بأن التحقيق مع المقبوض عليه انتهى بتوجيه الاتهام له بإنتاج إشاعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام متعلقة بفيروس “كورونا”، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة طالبت بمعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذه الجريمة تطال كذلك كل مَن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج أو أعد أو أرسل أو خَزّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ما من شأنه المساس بالنظام العام.