شاهد.. عملية تعقيم وتطهير جميع المرافق بمطار المدينة المنورة لمواجهة “كورونا”

أعلن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عن تعقيم وتطهير جميع مرافق صالات ومكاتب المطار.
وأوضح أن عمليات التعقيم تواصلت لنحو ثلاثة أيام متواصلة، للوقاية من أي فيروسات أو ميكروبات، في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد.
وأظهر مقطع فيديو، فرق التطهير والتعقيم وهي تقوم بمهامها في كل جنبات المطار، لضمان سلامة مرتاديه والحفاظ على صحتهم، وللحد من انتشار المرض.
تعقيم وتطهير جميع مرافق صالات ومكاتب #مطار_المدينة على مدار ثلاثة ايام للوقاية من أي فيروسات أو ميكروبات لحماية مرتادين المطار.
حفظ الله بلادنا من كل مكروه.#كورونا_الجديد | #كورونا
Sterilization & Disinfection of #MadinahAirport to Prevent the Spread of #Covid_19. pic.twitter.com/OR2yfc6RLW
— مطار المدينة (@madinahairport) March 18, 2020
وفق “أخبار 24”.