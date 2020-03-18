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أخبار محلية > شاهد.. عملية تعقيم وتطهير جميع المرافق بمطار المدينة المنورة لمواجهة “كورونا”
18/03/2020   5:42 م

شاهد.. عملية تعقيم وتطهير جميع المرافق بمطار المدينة المنورة لمواجهة “كورونا”

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‏أعلن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عن تعقيم وتطهير جميع مرافق صالات ومكاتب المطار.

وأوضح أن عمليات التعقيم تواصلت لنحو ثلاثة أيام متواصلة، للوقاية من أي فيروسات أو ميكروبات، في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وأظهر مقطع فيديو، فرق التطهير والتعقيم وهي تقوم بمهامها في كل جنبات المطار، لضمان سلامة مرتاديه والحفاظ على صحتهم، وللحد من انتشار المرض.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. عملية تعقيم وتطهير جميع المرافق بمطار المدينة المنورة لمواجهة “كورونا”

أخبار محلية
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