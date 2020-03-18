26 فتاة سعودية يعملن في إدارة الحركة الجوية بمطارات المملكة

بلغ عدد المواطنات اللائي يعملن في مهنة المراقبة الجوية بمطارات المملكة 26 مراقبة جوية بمطارات المملكة المختلفة، وذلك بعد مرور نحو عام على الإعلان عن تعيين 11 مواطنة كمراقبات جويات، بعد تلقيهن الدورات التدريبية المطلوبة.
وتتضمن مهمة المراقبة الجوية 3 مهام رئيسة الأولى هي مراقبة الاقتراب لمراقبة الحركة الجوية على نطاق 60 ميلاً وارتفاع 15 ألف قدم حول المطار، للرحلات المغادرة والقادمة، والمهمة الثانية هي برج المراقبة الجوية لمراقبة عمليات الإقلاع والهبوط ومراقبة المنطقة المحيطة بالمطار، والحركة الأرضية.
فيما تتضمن المهمة الثالثة وهي مراقبة منطقة، ومهمتها إدارة الحركة الجوية في الارتفاعات الأعلى والتعامل مع السرعات العالية ومراقبة المنطقة.
وتتطلب مهنة المراقبة الجوية التركيز العالي وسرعة البديهة في اتخاذ القرار الصائب والسريع، وتأتي أهمية مهنة المراقبة الجوية في تأثيرها الكبير على السلامة الجوية، وكفاءة وانتظام حركة الملاحة الجوية، وهي مهنة لا تحتمل الخطأ.
وأكد عدد من المراقبات الجويات السعوديات، وفقاً لـ”الرياض”، أنهن حصلن على دورات تدريبية مكثفة، وأنهن وجدن ترحيبا كبيراً وتجاوباً من الجميع، في البداية كان الطيارون يندهشون عندما يسمعون صوت مراقبة جوية سعودية، بعضهم يسأل هل هذه السعودية، لكنهم جميعاً رحبوا بتوظيف نساء كمراقبات جويات في مطارات المملكة.