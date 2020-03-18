دخل مذيع قناة “سي إن إن” الأمريكية، في مشادة كلامية على الهواء مباشرة مع شقيقه حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.
وكان المذيع “كريس كومو” استضاف شقيقه للحديث حول آخر مستجدات فيروس “كورونا”، غير أنه في نهاية المقابلة فاجأ شقيقه بتوجيه عتاب له على عدم اتصاله بوالدتهما، وذلك بقوله: “مع تقديرنا لظروف عملك الهام، إلاّ أن هناك دائما متسعاً للاتصال بأمي، إنها تريد أن تسمع منك حتى تعرف”.
من جهته، رد حاكم نيويورك رافضاً اتهامات شقيقه له بالتقصير في حق والدته، مبيناً أن آخر اتصال له بوالدتهما كان قبل حضوره البرنامج مباشرة، ومن ثم انتقل الحديث إلى مناكفة بينهما عمن هو الابن المفضل بالدرجة الأولى لدى والدتهما.
وفق “أخبار 24”.