شاهد.. أُسر بالأحساء تبادر بإغلاق مجالسها وتؤجل مناسباتها دعماً لجهود مكافحة “كورونا”

بادرت مجالس الأسر بالأحساء بإغلاق جميع مجالسها وتأجيل كافة مناسباتها، وذلك تماشياً مع جهود السلطات لمكافحة فيروس “كورونا”.
وقال عدد من أعيان أسر الأحساء في تقرير تلفزيوني لقناة “الإخبارية” إنه إيماناً منهم بالسلامة العامة واستجابة لتوجيهات القيادة، بادروا بإغلاق مجالسهم المنشرة بالمحافظة، وذلك حتى إشعار آخر.
وأكدوا أهمية أن يعمل الجميع من مواطنين ومقيمين على اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المختلفة، والتعاون مع السلطات لتنفيذ خطة الدولة لمنع انتشار الفيروس. وفق “أخبار 24”.
فيديو | إغلاق المجالس وتأجيل المناسبات والاجتماعات الدورية في #الأحساء#الإخبارية pic.twitter.com/dm8T0X5zt9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2020