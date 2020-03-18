نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. أُسر بالأحساء تبادر بإغلاق مجالسها وتؤجل مناسباتها دعماً لجهود مكافحة “كورونا”
18/03/2020   5:39 م

شاهد.. أُسر بالأحساء تبادر بإغلاق مجالسها وتؤجل مناسباتها دعماً لجهود مكافحة “كورونا”

+ = -
781

بادرت مجالس الأسر بالأحساء بإغلاق جميع مجالسها وتأجيل كافة مناسباتها، وذلك تماشياً مع جهود السلطات لمكافحة فيروس “كورونا”.

وقال عدد من أعيان أسر الأحساء في تقرير تلفزيوني لقناة “الإخبارية” إنه إيماناً منهم بالسلامة العامة واستجابة لتوجيهات القيادة، بادروا بإغلاق مجالسهم المنشرة بالمحافظة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكدوا أهمية أن يعمل الجميع من مواطنين ومقيمين على اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المختلفة، والتعاون مع السلطات لتنفيذ خطة الدولة لمنع انتشار الفيروس. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أُسر بالأحساء تبادر بإغلاق مجالسها وتؤجل مناسباتها دعماً لجهود مكافحة “كورونا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093157.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.