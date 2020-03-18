ابتكر جراح سعودي جهازاً لتثبيت كسور المرفق لدى الأطفال، وحصل على براءة اختراع عالمية من مركز تسجيل براءات الاختراع الأمريكي بمدينة واشنطن.
وقال جراح العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور سليمان الشمري إن الجهاز يتميز بعدة خصائص من أبرزها أنه يحد من مضاعفات التدخل الجراحي، ويقلل زمن إجراء العملية، إلى جانب تقليل مقدار الأشعة السينية بنسبة 90%.
وأضاف أن الجهاز سيسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للعمليات بمقدار 80%، والحد من استخدام أدوية التخدير العام للمرضى الذين تتراوح أعمارهم من سنة وأربعة أشهر إلى سن 14 عاماً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن هذه الميزات دفعت العديد من شركات تصنيع الأجهزة الطبية للتواصل والتفاوض معه لتصنيع الجهاز من قبلها.
وذكر أنه طور الجهاز في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وهو يعد أول جهاز يتم تطويره وتصميمه بالكامل في جامعة سعودية.