شاهد.. فهد الروقي يفجر مُفاجأة بشأن حمدالله !

فجر الناقد الرياضي فهد الروقي مفاجأة بشأن عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر تخص تجديد عقده قبل بدء الموسم الحالي.
وقال الروقي خلال ظهوره ببرنامج الحصاد الرياضي، أن حمدالله رفض الانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد قبل رفع راتبه من ٣ مليون دولار ليصبح ٦ مليون دولار.
واستند الروقي خلال حديثه لما قاله خالد الغامدي لاعب الفيصلي الحالي والنصر السابق والذي أكد في حديث سابق بأن عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بنادي النصر ضاعف راتب حمدالله في بداية الموسم. وفق “المرصد”.
فهد الروقي : “حمدالله” في بداية الموسم رفض الحضور للمعسكر حتى تم رفع رواتبه للضعف من 3 مليون دولار الى 6 مليون دولار
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الحصاد الرياضي pic.twitter.com/Jal7WskE0N
— الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) March 17, 2020