نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الفحوصات تقول كلمتها الأخيرة بشأن إصابة رئيس نادي سعودي بـ”كورونا”
18/03/2020   5:36 م

الفحوصات تقول كلمتها الأخيرة بشأن إصابة رئيس نادي سعودي بـ”كورونا”

+ = -
2562

ترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية عن تعرض أحد رؤساء الأندية السعودية بفيروس كورونا المستجد ، الذي تفشى بسرعة البرق في أرجاء العالم ، حتى أصبح كابوسا يطارد الجميع ، ليتسبب في إيقاف كافة الأنشطة الرياضية سواء في المملكة أو خارجها.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في السابق على أن خالد الصياح ، رئيس مجلس إدارة نادي الثقبة ، قد أصيب بفيروس كورونا ، أثناء زيارته لأحد الدول العربية لتقديم واجب العزاء.

وفي هذا الأمر ، خرج أحمد القرون ، وكيل لاعبين في المملكة ، ليتحدث عن هذا الأمر ، مؤكدا بأن الفحوصات الطبية اثبتت سلامة خالد الصياح من إصابته بفيروس كورونا.

وغرد القرون عبر تويتر قائلا:” أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد”.

وأضاف: “كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أي أعراض للمرض، ولله الحمد”. وفق “المرصد”.

وأتم:”حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه”.

 

الفحوصات تقول كلمتها الأخيرة بشأن إصابة رئيس نادي سعودي بـ”كورونا”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093143.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.