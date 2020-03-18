الفحوصات تقول كلمتها الأخيرة بشأن إصابة رئيس نادي سعودي بـ”كورونا”

ترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية عن تعرض أحد رؤساء الأندية السعودية بفيروس كورونا المستجد ، الذي تفشى بسرعة البرق في أرجاء العالم ، حتى أصبح كابوسا يطارد الجميع ، ليتسبب في إيقاف كافة الأنشطة الرياضية سواء في المملكة أو خارجها.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في السابق على أن خالد الصياح ، رئيس مجلس إدارة نادي الثقبة ، قد أصيب بفيروس كورونا ، أثناء زيارته لأحد الدول العربية لتقديم واجب العزاء.
وفي هذا الأمر ، خرج أحمد القرون ، وكيل لاعبين في المملكة ، ليتحدث عن هذا الأمر ، مؤكدا بأن الفحوصات الطبية اثبتت سلامة خالد الصياح من إصابته بفيروس كورونا.
وغرد القرون عبر تويتر قائلا:” أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد”.
وأضاف: “كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أي أعراض للمرض، ولله الحمد”. وفق “المرصد”.
وأتم:”حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه”.
أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد، كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أية أعراض للمرض، ولله الحمد.
حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه.#الخبر pic.twitter.com/0y2KZml2vL
— أحمد القرون (@AlgroonAhmed) March 17, 2020