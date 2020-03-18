بالفيديو.. “الخثلان” يوضح الفرق بين “صلوا في رحالكم” و”صلوا في بيوتكم”

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، الفرق بين الصلاة في الرحال والبيوت وطريقة رفع الأذان، وذلك رداً على سؤال وجه له.
وقال الشيخ الخثلان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الصلاة في الرحال أمر بها النبي ﷺ وقال: “الصلاة في الرحال”، وذلك عندما كانوا في سفر وكانت ليلة باردة ومطيرة، وكان الناس في رحالهم أي في السفر.
وأضاف الخثلان أنه يجب مخاطبة الناس بما يعرفون، مبيناً أن الناس الآن في بيوتهم وليس في رحالهم.
وأوضح أن القول المشروع في الأذان يقال بعد أشهد أن محمداً رسول الله الثانية، وبدلاً من حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم ويكررها مرتين.
وتابع أن هناك قولاً آخر وهو أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم بعد أن ينتهي من الأذان كاملاً، مبيناً أن الأمر فيه سعة، والأقرب أن يقولها المؤذن بدلاً من حي على الصلاة حي على الفلاح.
💢هل يقول المؤذن: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، وكم مرة تقال؟
#سعد_الخثلان
#فتاوى_الخثلان
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) ١٧ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.