بالفيديو.. طبيب بمستشفى القطيف المركزي يوجه رسالة ونصيحة للمواطنين والمقيمين

وجه طبيب باطنية يعمل بمستشفى القطيف المركزي ويدعى محمد الزاير، رسالة إلى المواطنين والمقيمين بخصوص الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، موجهاً نصيحة لمن هم في الحجر المنزلي.
وقال الطبيب الزاير في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه ينصح الجميع بالتزام البيوت هذه الأيام، وإن الطواقم الطبية لا تنتظر كلمات الشكر بل تنتظر من الجميع التحلي بالوعي والالتزام بالتعليمات حتى تنتهي الأزمة، مشيراً إلى أنه لولا الإجراءات الوقائية المتخذة لكانت الإصابات بالمئات.
وأضاف بأن مستشفى القطيف يوجد بها أطباء وطبيبات يرابطون على مدار 24 ساعة معرضين حياتهم للخطر، ويقومون باستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، مستخدمين كل الأدوات اللازمة والزي المناسب لاستقبال تلك الحالات. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن العزل المنزلي ليس معناه مخالطة الأهل وأفراد الأسرة، بل لا بد للشخص أن يجلس في غرفة بمفرده مجهزة بأدوات التعقيم وكل ما يلزم للشفاء والتعامل مع الفيروس.
د. محمد أموري الزاير – طبيب باطنية في مستشفى القطيف المركزي
نحن في تحدي مقبل، ونتمنى من الجميع الوقوف معنا.. لا ننتظر كلمة “شكرا”، بل ننتظر المزيد من الوعي حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله..#برنامج_ياهلا#خليجية#كورونا pic.twitter.com/7X0X7644RQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٧ مارس ٢٠٢٠