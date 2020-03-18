تداول مغردون على موقع “تويتر” صورة مؤثرة لعامل يبكي أمام مدخل أحد الجوامع بالرياض عقب أذان العشاء، وذلك بعد قرار منع صلاة الجماعة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
ونشر مؤذن الجامع عبر حسابه صورة للعامل وهو يجلس أمام باب الجامع ويدعو باكياً متأثراً لعدم تمكنه من الصلاة داخل المسجد، وبيّن أن هذا العامل مصاحب للقرآن وملازمٌ للصلاة خلف المحراب.
وعلّق مؤذن جامع الشيخ حمد الزير ويدعى معاذ القحطاني قائلا: “والله لن يرده الله ولن يرد دعوات المؤمنين أبشروا بالفرج، ارفعوا أكف الضراعة وادعوا ربكم وأبشروا، نستغفر الله ونتوب إليه”.
وفق “أخبار 24”.