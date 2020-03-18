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أخبار محلية > شاهد ماذا قال الملك عبدالعزيز لأحد أبنائه عندما شاهد بقعة حبر واضحة على ثوبه؟
18/03/2020   7:18 ص

شاهد ماذا قال الملك عبدالعزيز لأحد أبنائه عندما شاهد بقعة حبر واضحة على ثوبه؟

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، قصة رواها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما شاهد والده بقعة حبر واضحة على ثوب أحد أبنائه.

وقال الملك سلمان في خطاب سابق له، إن أحد أبناء الملك المؤسس كان على ثوبه بقعة حبر وحاول إخفاءها عن نظر والده إلا أنه رفض ذلك وقال له: لا تُخفيها هذا عذر المتعلمين وطلبة العلم.

وأوضح الملك سلمان أن والده كان حريصاً على متابعته وإخوته في التعليم والدراسة، مبيناً أنه كلف عدداً من المشايخ والمدرسين معظمهم من مكة المكرمة، ومنهم الأستاذ أحمد العربي، للتدريس لهم في مدرسة الأمراء بالقصر.

وأضاف أن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، كان يكلف أحد رجاله بمتابعة الحضور والغياب داخل المدرسة وذلك حرصاً على التعليم والتشجيع لهم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد ماذا قال الملك عبدالعزيز لأحد أبنائه عندما شاهد بقعة حبر واضحة على ثوبه؟

أخبار محلية
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