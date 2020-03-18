خبر سار.. السفير الصيني بالرياض يؤكد اجتياز لقاح “كورونا” مراجعة الأبحاث السريرية

في خبر يعد ساراً حول فيروس “كورونا” الجديد المتفشي حالياً بين دول العالم، كشف السفير الصيني لدى المملكة، “تشين وي تشينج”، عن اجتياز اللقاح المؤتلف للفيروس مراجعة الأبحاث السريرية.
وأكد السفير الصيني عبر حسابه في “تويتر”، أن اللقاح المؤتلف الذي طوره فريق إحدى الأكاديميات وتدعى “تشن وي”، اجتاز مراجعة الأبحاث السريرية وتمت الموافقة عليه للتجارب السريرية.
وأشار السفير إلى أن الأكاديمية أكدت أن اللقاح تم تحضيره لتحقيق الجودة الآمنة والفعالة له، وفقاً للمعايير الدولية واللوائح المحلية، وبينت أنه يمكن السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع. وفق “أخبار 24”.