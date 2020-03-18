حسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، الجدل الدائر حول إمكانية منح الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ومطالبة البعض بذلك، في حال لم تستكمل المسابقة بسبب وباء كورونا.
وقال القاسم في مداخلة لبرنامج “جمهور الثالثة” على قناة “أون تايم سبورت” المصرية، إن الوقت لا يزال مبكّراً للحديث عن السيناريوهات المتعلقة بإلغاء بطولة الدوري، مبيناً أن المطروح على الطاولة حالياً هو كيف يمكن استكمال المسابقة بعد استئناف النشاط.
وأشار إلى أن الموسم كان من المفترض أن ينتهي في منتصف يونيو المقبل مع الوضع في الاعتبار مشاركة 4 أندية سعودية في دوري أبطال آسيا، مضيفاً أن التوجه لدى الاتحاد الآسيوي أن تلعب المباريات المؤجلة في أغسطس المقبل، وإذا تم ذلك فسيكون هناك مساحة مرنة لاستكمال النشاط الرياضي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه لو عاد النشاط الرياضي في وقت يسمح خلاله باستكماله فسينظر في الوقت المتبقي لتتم إعادة جدولة المباريات، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين.