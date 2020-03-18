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أخبار محلية > المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول “كورونا”
18/03/2020   7:15 ص

المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول “كورونا”

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دعت المملكة دول مجموعة الـ20 لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع المقبل؛ بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا، وذلك استشعاراً من المملكة بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة الـ20 هذا العام.

وأوضح بيان أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية، مضيفاً بأن مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء.

وقال إن قادة مجموعة العشرين سيعملون على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن القمة ستبنى على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة. وفق “أخبار 24”.

وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

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المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة الـ20 حول “كورونا”

أخبار محلية
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