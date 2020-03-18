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أخبار محلية > القبض على مواطن سكب مادة سائلة على مقابض أبواب السيارات المتوقفة
18/03/2020   7:14 ص

القبض على مواطن سكب مادة سائلة على مقابض أبواب السيارات المتوقفة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة، اليوم (الثلاثاء)، القبض على مواطن سكَب مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن الجهات الأمنية في جدة تلقت عدة بلاغات حول قيام شخص مجهول بسكب مادة سائلة على مقابض المركبات المتوقفة في بعض الأحياء جنوب المحافظة، فشكّلت فريق بحث وتحر لضبط الشخص.

وأضاف أن إجراءات التحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع ويعاني من اعتلالات نفسية، فجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.

القبض على مواطن سكب مادة سائلة على مقابض أبواب السيارات المتوقفة

أخبار محلية
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