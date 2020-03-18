أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب “غير مدرج سابقاً” على قائمة خدمات التنفيذ إلكترونياً عبر بوابة “ناجز” دون الحاجة لمراجعة دائرة التنفيذ.
وقالت الوزارة إن الهدف من إتاحة الخدمة هو التسهيل على المستفيدين وحفاظاً على الصحة العامة، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا المستجد”.
وتتيح الخدمة لطالب التنفيذ أو مقدم الطلب بالوكالة أو المنفذ ضده، إمكانية التواصل مع دائرة التنفيذ مباشرة بإرسال الطلبات، مع إمكانية إرفاق مرفق، وذلك من خلال الدخول على أيقونة “طلبات أخرى” ببوابة ناجز.
وفق “أخبار 24”.