بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: مغاسل الموتى ستظل مفتوحة.. وصلاة الميت تقام في المقابر

كشف وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، عن طريقة الصلاة على الجنائز بعد قرار الوزارة وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار فايروس كورونا الجديد، بناء على فتوى من هيئة كبار العلماء.
وأشار آل الشيخ في مداخلةٍ هاتفيةٍ له مع قناة “الإخبارية” اليوم (الثلاثاء)، إلى أن مغاسل الأموات ستظل مفتوحة في المساجد التي تقرّر إغلاقها، حيث ستستمر في تقديم الخدمة للجميع.
وبيّن أن الأماكن التي يُغسّل فيها الأموات ستظل مفتوحة، ولكن بشرط ألا تكون هناك كثافة بشرية فيها، مشدّداً على ضرورة أن تكون الأعداد محدودة جداً، على أن تتم الصلاة على الميت في المقابر.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية لـ #الإخبارية: المقصود من بيان هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة الحرص على سلامة أبناء الوطن والمقيمين فيه من انتشار فيروس #كورونا pic.twitter.com/ikSwNHsQ3C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٧ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.