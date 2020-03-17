أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق المؤذنين لقرار وزارة الشؤون الإسلامية بوقف الصلاة في المساجد والتزام المؤذنين بالأذان وتنبيه المصلين بدخول وقت الصلاة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، قد وجه اليوم (الثلاثاء) ببدء وقف الصلاة في المساجد فوراً، في إطار التدابير الاحترازية من انتشار فيروس “كورونا” الجديد.
وجاء هذا التوجيه بعد أن أصدرت هيئة كبار العلماء في وقت سابق فتوى بشأن جواز إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان مع استثناء الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.