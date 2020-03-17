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أخبار المناطق > ملك الأردن يعلن حالة الطوارئ لمواجهة “كورونا”
17/03/2020   10:14 م

ملك الأردن يعلن حالة الطوارئ لمواجهة “كورونا”

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أصدر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين قراراً بتفعيل العمل بقانون الدفاع (قانون الطوارئ) في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس.

وقال الملك، في رسالة وجهها لرئيس مجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي حرصاً على ضمان استمرار الجهود المبذولة لحماية المواطنين من فيروس “كورونا”.

وأكد أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء، وسلامتهم فوق كل اعتبار، وهم في مقدمة أولوياته، وأن على الجميع العمل بوعي والتزام لمواجهة هذه الآفة (كورونا).

وشدد ملك البلاد على الحكومة بتطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير. وفق “أخبار 24”.

ملك الأردن يعلن حالة الطوارئ لمواجهة “كورونا”

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