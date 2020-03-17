تعيين “السماري” رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

قرر مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تعيين عبدالرحمن السماري رئيساً تنفيذياً للهيئة، ليصبح أوّل رئيس تنفيذيّ للهيئة منذ صدور الأمر الملكي بإنشائها في ديسمبر 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان الشبل، إن السماري يُعد من الكفاءات الوطنية وحظي بثقة كبيرة من مجلس الإدارة، وقدّم إسهامات بارزة خلال مرحلة وضع البنية التحتية للهيئة ورسم استراتيجيتها.
وكان السماري قد كلف بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الفترة السابقة، وعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص، بالتوازي مع خبرة صناعية واسعة في قطاع النفط والغاز، ويملك خبرة عميقة في مجالات متعددة تشمل استراتيجية الأعمال وتطوير سلاسل الإمداد، والتخطيط المالي والتشغيلي. وفق “أخبار 24”.
وعلى المستوى الأكاديمي، يحمل السماري درجة الماجستير في إدارة الأعمال، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى بعض الدورات التدريبية المتخصصة في الإدارة الاستراتيجية وتحليل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.