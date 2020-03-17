“الصحة”: تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، ومقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة، أن هناك عشر حالات أخرى، منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، وحالتان لمواطنين اثنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالظهران.وفق “أخبار 24”.
وقالت الوزارة إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من عدة دول هي، الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالرياض.
وأفادت وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.