“الصحة”: فيروس “كورونا” أصبح جائحة.. و80% من الحالات لمسافرين قدموا إلى المملكة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الثلاثاء)، إن فيروس “كورونا” المستجد أصبح جائحة، مشيراً إلى أن أغلب الحالات المسجلة هي للقادمين إلى المملكة عبر منافذها الجوية والبرية.
وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن 106 حالات من المصابين مرتبطة بالسفر خارج المملكة، وجاءت تلك الحالات من دول معينة تم رصدها وتجاوزت الـ20 دولة، ما يشكل 80 % من الحالات المتواجدة في المملكة.
ودعا متحدث “الصحة” جميع القادمين إلى المملكة خلال الـ14 يوما الماضية، إلى أن ينفذوا إجراءات العزل الصحي، حفاظا على صحتهم وصحة من حولهم.
فيديو عاجل | #الصحة: فيروس #كورونا أصبح جائحة.. وأغلب الحالات في #المملكة مرتبطة بالسفر #كلنا_مسؤولون #الإخبارية pic.twitter.com/Jd1INGZ2cu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٧ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.