بالفيديو.. طبيب يجيب عن بعض التساؤلات عن “كورونا” ويوضح بعض الحقائق عنه

أجاب استشاري الأمراض المعدية الدكتور مازن بري، عن العديد من التساؤلات والاستفسارات حول فيروس “كوفيد-19” أو “كورونا المستجد”، ومنها طرق انتقال العدوى بالفيروس، وسبل الوقاية منه، ومدة بقائه نشطاً على الأسطح وغيرها.
وأوضح الدكتور مازن، خلال حديثه في برنامج “يا هلا”، أن الفيروس ينتقل من المريض إلى الآخرين عن طريق العطس أو الكحة المباشرة، مبيناً أن الفيروس يبقى لعدة أيام نشطا على الأسطح المعدنية وما شابهها.
وقال إن هناك عدة احترازات يجب على الكل اتباعها وتنفيذها، وفي حال تخلف أحد عن تنفيذها سيضر بالآخرين، وأهم هذه الخطوات هي البقاء في البيت، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مضيفاً أنه في حال نفذ الجميع هذه الاحترازات بنسبة مائة في المائة يمكن تجنب انتشار فيروس”كورونا” بدرجة كبيرة.
كما أكد عدم ضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت، إنما يكون ارتداؤها فقط للضرورة، وفي حالة الاختلاط بمصاب أو مصابين، وهناك حالات استثنائية يُفضل أن يرتدوا الكمامات أكثر، مثل الذين يعانون أمراض صدر أو قلب أو الحوامل أو أصحاب الأمراض المعدية، خاصة عند زيارتهم للمستشفيات أو عند تواجدهم في الأماكن المزدحمة.
وأضاف دكتور بري أنه يُنصح بارتداء الكمامات للمصاب بفيروس “كورونا” أو غيره من الأمراض الفيروسية أو المعدية، حتى لا ينقل العدوى لغيره، مبيناً أن ارتداء الكمامة ليس مانعاً مائة بالمائة لانتقال العدوى، إلا أنه يقلل بدرجة كبيرة من احتمال انتقال الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وحول فترة حضانة فيروس “كورونا” قال إنها تصل إلى 14 يوما أو تزيد قليلا، ولا ينتقل الفيروس عندما يكون في فترة الحضانة للآخرين.
أما بالنسبة للمدة التي يحتاجها مريض “كورونا” للتعافي، فهي تختلف من شخص لآخر، فهي قصيرة جدا لدى أصحاب المناعة القوية، ومن تكون نسبة الفيروس لديهم أقل ونسبة تكاثره أقل، أما قليلو المناعة أو أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الصدر فهؤلاء عادة إصابتهم وأعراضهم قوية، وتطول مدة شفائهم، لتصل أحيانا لـ35 يوماً.
وعن الأدوية المفيدة في علاج المصابين بفيروس “كورونا”، أكد الدكتور بري أنه حتى الآن لا يوجد دواء مؤكد لعلاج “كورونا”، لكن هناك بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي قد تفيد في مقاومة الفيروس، بالتالي يمكن أن تسهم في شفاء المريض، وهي أدوية متوفرة في جميع المستشفيات.
#فيديو
نصائح عامة يجب ان يحرص عليها المجتمع للوقاية من #كورونا من د. مازن بري أستاذ مساعد واستشاري الأمراض المعدية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/PCycvsGwYG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٦ مارس ٢٠٢٠
الإجابة من د. مازن بري أستاذ مساعد واستشاري الأمراض المعدية
لا ننصح باستخدام الكمامة بشكل دائم إلا في بعض الحالات..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/RjWXdn4jns
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٦ مارس ٢٠٢٠
الإجابة من د. مازن بري أستاذ مساعد واستشاري الأمراض المعدية
– مصاب #كورونا لا ينقل العدوى لأحد أثناء فترة الحضانة.
– المهم أن تحرص على تغطية فمك ووجهك أثناء العطس أو السعال بالمنديل – بهذه الطريقة – حتى لا تصيب من حولك بالرذاذ..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/nrN9jUN5Ww
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٦ مارس ٢٠٢٠