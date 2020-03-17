ولي العهد يناقش تطورات “كورونا” مع رئيسي فرنسا والهند

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخر من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال مع الرئيس الفرنسي مناقشة التطورات التي يشهدها العالم في ضوء انتشار وباء “كورونا” الجديد، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي.
كما استعرض ولي العهد مع رئيس وزراء الهند الجهود الدولية لمكافحة فيروس “كورونا”.
وأكد ولي العهد خلال الاتصالين أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام. وفق “أخبار 24”.