جامعة تبوك تستبدل بالاختبارات النهائية أساليب القياس والتقويم البنائية

أعلنت جامعة تبوك، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستستبدل بالاختبارات النهائية أساليب القياس والتقويم البنائية.
يأتي ذلك نظراً لتطبيق نظام التعليم عن بعد وتعذر حضور الطلاب والطالبات للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ.
وتتضمن أساليب القياس والتقويم البنائية (اختبارات إلكترونية، تقارير ومشاركات، ومشاريع، وواجبات، ونقاشات، وغيرها) بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر.
وأوضحت الجامعة أن الأساليب البديلة سيتم تأديتها بالتنسيق مع أستاذ المقرر والقسم العلمي وفقاً لسياسات الدراسة والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص. وفق “أخبار 24”.