دعت وزارة التجارة اليوم (الثلاثاء) إلى تقديم بلاغات بحق المتاجر والصيدليات، في حال ملاحظة رفعها لأسعار الكمامات والمعقمات.
وقالت التجارة إنه بالإمكان تقديم البلاغات عبر تطبيق “بلاغ تجاري“، أو الاتصال بمركز البلاغات الموحد للمستهلك 935.
يُذكر أن الفرق الرقابية في وزارة التجارة قامت بعدد من الجولات على المصانع الوطنية لتصنيع الأقنعة الطبية، والمعقمات، للتأكد من وفرة المخزون، وذلك لكثرة الطلب على هذه المنتجات المستخدمة في الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).
فيما حذرت النيابة العامة التجار من استغلال الوضع الحالي، وتوعدت المتلاعبين بالسلع بغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وفق “أخبار 24”.