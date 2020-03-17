نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة”: نصف مليون ريال غرامة انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية
17/03/2020   5:51 م

“النيابة”: نصف مليون ريال غرامة انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية

+ = -
1093

جرّمت النيابة العامة في بيانٍ لها، اليوم (الثلاثاء)، انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات.

وأقرّت النيابة العامة أن هذه الجريمة تستوجب عقوبات مشدّدة، وهي: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً، أما في الحالات الضارة بصحة الإنسان أو الحيوان؛ فتصل الغرامة إلى مليون ريال أو السجن مدة تصل 3 سنوات أو بهما معا.

كما تضمّنت العقوبات؛ إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، إلى جانب نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه. وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: نصف مليون ريال غرامة انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093013.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.