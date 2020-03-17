نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات
17/03/2020   5:50 م

“الصحة”: الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات

+ = -
1470

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه لم يتم رصد حالات مصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) في المدارس، كما أن جميع الحالات التي تم تسجيلها حالتها مستقرة عدا حالة واحدة.

وأوضح العبد العالي أنه تم تسجيل 133 حالة مؤكدة في المملكة، من بينها 6 حالات تعافت، وما زال 127 حالة مستمرين في العلاج، مبيناً أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا.

وأبان أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن خطر الإشاعات أكبر من خطر تفشي الفيروس، وتبثّ رعبا غير مبرر.

“الصحة”: الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885093007.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.