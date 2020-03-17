“الصحة”: الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه لم يتم رصد حالات مصابة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) في المدارس، كما أن جميع الحالات التي تم تسجيلها حالتها مستقرة عدا حالة واحدة.
وأوضح العبد العالي أنه تم تسجيل 133 حالة مؤكدة في المملكة، من بينها 6 حالات تعافت، وما زال 127 حالة مستمرين في العلاج، مبيناً أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا.
وأبان أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وقعت في المنازل والتجمعات، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن خطر الإشاعات أكبر من خطر تفشي الفيروس، وتبثّ رعبا غير مبرر.