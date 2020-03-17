زار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، المدينة الصناعية الثانية بالرياض، وذلك للوقوف على جاهزية المصانع الطبية من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).
وتفقد الخريف خلال جولته مصنع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية “عناية”، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة.
كما تفقد مصنع الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة، وزار مصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة الذي ينتج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، وجميعها استثمارات سعودية.
وأعرب الوزير عن سعادته بما شاهده من استعدادات وإمكانات تلك المصانع، والتي تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب.
وفق “أخبار 24”.