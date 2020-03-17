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أخبار محلية > بالأسماء.. “الصحة” تُعلن المرشحين من الجنسين لوظائف “أخصائي تمريض”
17/03/2020   5:49 م

بالأسماء.. “الصحة” تُعلن المرشحين من الجنسين لوظائف “أخصائي تمريض”

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف (أخصائي تمريض)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات حسب جهة الترشيح، ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 22 / 3 / 2020م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

وطالبت المرشحين باصطحاب الهوية الوطنية، مع نسخة منها، ووثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضّحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي، وشهادة الامتياز، وشهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، والخبرات إن وجدت.

للاطلاع على أسماء المرشحين و المرشحات

بالأسماء.. “الصحة” تُعلن المرشحين من الجنسين لوظائف “أخصائي تمريض”

أخبار محلية
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