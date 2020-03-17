بدءًا من اليوم.. “المياه” تُغلق جميع فروعها لخدمات العملاء في مناطق المملكة

أعلنت شركة المياه الوطنية إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، وذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومي، التي أقرتها الجهات المختصة.
وأوضحت الشركة في بيان، أمس (الإثنين)، أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.
وأكدت استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لكافة عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني، وذلك على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجع. وفق “أخبار 24”.