“التحالف”: تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بُعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة.
وأضاف المالكي، أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها (46)، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها (153).