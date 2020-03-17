التقط أحد منسوبي مستشفى القطيف المركزي، صورة “سيلفي” للطاقم الطبي بالمستشفى، التي تم تخصيصها للحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث بدا عليهم الروح المعنوية المرتفعة وارتسمت على وجوههم الابتسامة.
ونشر الدكتور عموري الزاير الصورة عبر حسابه على “تويتر”، قائلا : “رغم الوضع وصعوبة الموقف، إلا أن الابتسامة في كل مكان وزمان”، فيما حظيت الصورة على إعجاب كثير من متداوليها، الذين أشادوا بجهود منسوبي المستشفى المبذولة للوقاية من كورونا.
وشهدت محافظة القطيف تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا، وقررت وزارة الداخلية في وقت سابق منع الدخول إليها والخروج منها، وعطلت معظم الأنشطة الرسمية والتجارية، للسيطرة على الفيروس في القطيف.
وفق “أخبار 24”.