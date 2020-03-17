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أخبار الخرج > بالصور..إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج تضبط أحد المطاعم يقوم بعمل الأطعمة داخل سكن العمال
17/03/2020   5:42 م

بالصور..إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج تضبط أحد المطاعم يقوم بعمل الأطعمة داخل سكن العمال

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ضبطت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة خلال جولاتها المكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا ، أحد المطاعم بالمحافظة يقوم بعمل الأطعمة داخل سكن العمال حيث تمت مصادرة جميع المواد الغذائية والذي يظهر عليها آثار التلف إضافة إلى الأدوات المستخدمه .

وتم إغلاق المطعم لمخالفة للإشتراطات البلدية وصحة البيئة وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى حسب الأنظمة والإشتراطات البلديه ، وتواصل الادارات المختصة بالبلدية جولاتها المكثفة لمتابعة المطاعم والبوفيهات في تطبيق الاحترازات والتعليمات الخاصة بالبيع بإلزام المطاعم باالطلبات السفري والتوصيل ومنع المحلي .

بالصور..إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج تضبط أحد المطاعم يقوم بعمل الأطعمة داخل سكن العمال

أخبار الخرج
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