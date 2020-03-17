بالصور..إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج تضبط أحد المطاعم يقوم بعمل الأطعمة داخل سكن العمال

ضبطت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة خلال جولاتها المكثفة على المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا ، أحد المطاعم بالمحافظة يقوم بعمل الأطعمة داخل سكن العمال حيث تمت مصادرة جميع المواد الغذائية والذي يظهر عليها آثار التلف إضافة إلى الأدوات المستخدمه .
وتم إغلاق المطعم لمخالفة للإشتراطات البلدية وصحة البيئة وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى حسب الأنظمة والإشتراطات البلديه ، وتواصل الادارات المختصة بالبلدية جولاتها المكثفة لمتابعة المطاعم والبوفيهات في تطبيق الاحترازات والتعليمات الخاصة بالبيع بإلزام المطاعم باالطلبات السفري والتوصيل ومنع المحلي .