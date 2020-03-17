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أخبار محلية > شرطة القصيم تنقل شخصاً معتلاً نفسياً ظهر في مقطع متداول وتسلمه للجهة المختصة
17/03/2020   5:47 م

شرطة القصيم تنقل شخصاً معتلاً نفسياً ظهر في مقطع متداول وتسلمه للجهة المختصة

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أفادت شرطة منطقة القصيم، أن دوريات الأمن بمحافظة البدائع نقلت أمس (الإثنين) شخصاً معتلاً نفسياً ظهر في مقطع فيديو متداول، إلى الجهة المختصة، ليتلقى العناية الطبية اللازمة.

وأشار متحدث شرطة منطقة القصيم إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعاني من اعتلالات نفسية، مبيناً أن دوريات الأمن بمحافظة البدائع باشرت أمس بلاغاً بخصوص الشخص المذكور.

وأضاف المتحدث، أنه بعد مباشرة دوريات الأمن بمحافظة البدائع للبلاغ، تأكد أن الشخص يعاني من اعتلالات نفسية، وجرى نقله إلى الجهة المختصة، ليتلقى العناية الطبية اللازمة. وفق “أخبار 24”.

شرطة القصيم تنقل شخصاً معتلاً نفسياً ظهر في مقطع متداول وتسلمه للجهة المختصة

أخبار محلية
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