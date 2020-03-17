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اخبار رياضية > شاهد.. لهذه الأسباب الهلال ليس أهم محطة كروية لكاريو في تاريخه
17/03/2020   1:20 م

شاهد.. لهذه الأسباب الهلال ليس أهم محطة كروية لكاريو في تاريخه

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كشف البيروفي كاريو لاعب فريق الهلال عن أهم محطاته التاريخية في مسيرته خلال ظهوره الحصري ببرنامج كورة روتانا.

وقال كاريو :فريق اليانز اليما البيروفي أهم محطة كروية في تاريخي بدون شك لأنه أكبر نادي في بيرو وأيضا كونه النادي الذي بدأت فيه كرة القدم وكونت شخصيتي كلاعب.

وتابع: أنا ترعرعت داخل أروقة هذا النادي وكاريو الذي تراه أمامك بفضل هذه التجربة.

وفق “المرصد”.

شاهد.. لهذه الأسباب الهلال ليس أهم محطة كروية لكاريو في تاريخه

اخبار رياضية
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