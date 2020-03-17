شاهد.. لهذه الأسباب الهلال ليس أهم محطة كروية لكاريو في تاريخه

كشف البيروفي كاريو لاعب فريق الهلال عن أهم محطاته التاريخية في مسيرته خلال ظهوره الحصري ببرنامج كورة روتانا.
وقال كاريو :فريق اليانز اليما البيروفي أهم محطة كروية في تاريخي بدون شك لأنه أكبر نادي في بيرو وأيضا كونه النادي الذي بدأت فيه كرة القدم وكونت شخصيتي كلاعب.
وتابع: أنا ترعرعت داخل أروقة هذا النادي وكاريو الذي تراه أمامك بفضل هذه التجربة.
نجم #الهلال #كاريو:
نادي #أليانز أهم محطاتي الكروية لأن شخصيتي كلاعب كرة تكونت داخله#كورة_روتانا #اندريه_كاريو pic.twitter.com/YxbZyR1DCs
— برنامج كورة (@korarotana) March 16, 2020
وفق “المرصد”.