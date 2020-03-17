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اخبار رياضية > حقيقة عرض النصر السعودي لنجم الزمالك
17/03/2020   1:20 م

حقيقة عرض النصر السعودي لنجم الزمالك

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نفى مجلس إدارة الزمالك، تلقي أي عروض رسمية خلال الفترة الأخيرة لضم بعض لاعبيه، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكانت أنباء ترددت حول طلب النصر السعودي التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق، فضلا عن رغبة بعض الأندية الأوروبية في ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لكووورة، عن عدم تلقي الإدارة أي عروض رسمية بشأن لاعبيها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تركيز الجميع حاليًا ينصب حول استكمال المشوار الأفريقي بنجاح وحصد لقب دوري الأبطال بعد الوصول لنصف نهائي البطولة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مطلع الأسبوع، تمديد عقد المدافع محمود علاء نجم الفريق لموسمين مقبلين ليستمر مع القلعة البيضاء حتى صيف 2024.

حقيقة عرض النصر السعودي لنجم الزمالك

اخبار رياضية
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